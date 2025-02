Traversa San Giorgio torna percorribile: è ufficiale la riapertura

Traversa San Giorgio da questa mattina alle 10 sarà nuovamente aperta al traffico. A comunicarlo ufficialmente è Anas, in qualità di ente gestore, che ha emanato l’ordinanza che consente la riapertura alla circolazione dei veicoli del tratto della strada interessato dai lavori di realizzazione del sottopassaggio ciclo-pedonale da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Traversa San Giorgio era stata chiusa all’inizio di luglio scorso: il cronoprogramma ha subito dei ritardi perché il cantiere si è però rivelato più complicato del previsto, causa le interferenze di numerosi sottoservizi e anche il meteo non ha aiutato.

Il cantiere ha accumulato un ritardo di circa tre mesi, che ha fatto anche lievitare i costi dell’opera (a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi), preventivati in origine sul milione di euro, oltre a creare numerosi disagi alle attività che insistono sull’asse viario e ai residenti. Il 31 gennaio la Fondazione CR Carpi ha terminato i valori sulla strada e l’ha ‘consegnata’ al Comune e all’Anas. Ora proseguono i lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Traversa San Giorgio, tra le vie Bassa e Bersana, finalizzati a rendere più sicuro l’attraversamento di pedoni e ciclisti nel pericoloso tratto stradale. Sul tratto di strada riaperto, ma ancora interessato dal cantiere, resteranno in vigore fino al 31 marzo il limite di velocità di 30km orari e il divieto di sorpasso su tutte le corsie.