Travolse e uccise ragazza di 20 anni Condannato a tre anni e 4 mesi

Falciata sulla strada mentre faceva jogging accanto al fidanzato. Strappata alla vita a soli vent’anni mentre, felice, guardava spensierata al proprio futuro. Ieri mattina per l’investitore, un 60enne carpigiano finito alla sbarra con l’accusa di omicidio stradale e lesioni gravissime, è arrivata la condanna con rito abbreviato. Il terribile investimento, in cui perse la vita la 20enne Alessandra Arletti, la sera del primo settembre dello scorso anno, era avvenuto lungo traversa San Giorgio, a Carpi, a livello dell’attraversamento della strada, da via Bersana e via Bassa. Alessandra era deceduta sul colpo, dopo essere stata travolta dal Suv condotto dal 60enne mentre il fidanzato 19enne era stato sbalzato nel vicino fossato ed era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Il procuratore capo Masini aveva chiesto per il conducente cinque anni di carcere, ridotti a tre anni e quattro mesi come previsto dal rito alternativo. Il giudice Scarpa ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla pubblica accusa, condannando l’imputato anche all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Al 60enne è stata poi revocata la patente. Costituiti in giudizio i familiari della giovanissima vittima – rappresentati dall’avvocato professor Giulio Garuti, per i quali è stata disposta una provvisionale. All’uomo non è stata contestata la recidiva (aveva travolto un’altra vittima in passato) essendosi il reato già estinto. La difesa ha chiesto per l’imputato una sanzione sostitutiva, come previsto dalla riforma: ovvero la detenzione domiciliare o la semi libertà e la decisione è prevista per il prossimo 18 settembre. All’uomo era stato anche contestato di non aver tenuto velocità adeguata al tratto, viaggiando in prossimità di due intersezioni. L’uomo era accusato anche di lesioni gravissime: il fidanzato di Alessandra, infatti, riportò traumi gravissimi e restà ricoverato per giorni in terapia intensiva, in prognosi riservata. Costituiti parte civile al processo il papà Raul, geometra, la mamma Rossella e la sorella Federica. "Abbiamo molto apprezzato il lavoro della procura – sottolinea l’avvocato della famiglia, Giulio Garuti – il procuratore capo ha preso a cuore la vicenda portandola avanti con grande professionalità. Pur nella tragedia riteniamo che la pena sia stata adeguata. La giustizia in breve tempo e con modalità adeguate in questo caso ha funzionato".

v. r.