Travolta a piedi da una Bmw in via Concordia. Donna ferita portata all’ospedale di Baggiovara

Grave incidente ieri mattina a Cavezzo, in via Concordia, all’altezza di via Verdi. Una donna, infatti, è stata travolta da una Bmw mentre percorreva la strada, finendo rovinosamente a terra. L’episodio si è verificato intorno alle 8.15. L’auto stava transitando quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale subito intervenuta sul posto, ha investito la 35enne. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la ferita è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara per accertamenti: fortunatamente la donna non è in pericolo di vita ma ha riportato serie lesioni. La conducente della Bmw, una 40enne è rimasta illesa. Sono ora in corso accertamenti, da parte degli agenti della polizia locale per verificare le responsabilità dello schianto.

Poco dopo in via Volturno, all’intersezione con Leonardo da Vinci un’auto proveniente da via Da Vinci, una Nissan al cui volante si trovava una 75enne residente nella bassa non si sarebbe fermata allo stop urtando un’auto in transito, condotta da una 65enne. Entrambi i mezzi procedevano a bassa velocità e fortunatamente non si sono registrati feriti: solo danni ai mezzi coinvolti. Lo schianto ha però causato disagi alla circolazione, rimasta per circa un’ora a senso unico alternato.