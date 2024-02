Travolta dal furgone sulla strada. Cinquantenne grave in ospedale

Si stava accingendo ad attraversare la statale quando, all’improvviso, è stata travolta da un furgone. Sono gravissime le condizioni di una donna di 50 anni rimasta coinvolta nel primo pomeriggio di ieri in un tragico incidente a San Cesario, sulla via Emilia Est. Gli accertamenti da parte della polizia locale volti a ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Pare però che la 50enne sia stata investita a pochi passi dal ciglio della strada mentre, probabilmente, si accingeva ad attraversarla, sull’attraversamento pedonale. Lo schianto è stato violento e la donna, investita in pieno, è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza.

Sotto choc l’automobilista, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: le condizioni della 50enne sono apparse subito gravissime e pochi minuti dopo è atterrato in via Emilia anche l’elisoccorso. La donna, stabilizzata, è stata poi trasferita all’ospedale Maggiore di Bologna dove ieri sera si trovava ricoverata in terapia intensiva, in condizioni critiche.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora al fine di consentire ai mezzi di soccorso di operare. Gli agenti della polizia locale di San Cesario, che si sono occupati dei rilievi di rito, stanno ora indagando per risalire alla dinamica dell’ennesimo e grave incidente che si verifica sulle nostre strade.