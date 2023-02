Travolta dall’autobus Paura in autostazione, ragazza colpita e ferita al piede

L’autobus stava svoltando verso via Aldo Moro, alla stazione delle autocorriere. Nel compiere la manovra il veicolo della linea 2, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato una ragazza di 18 anni che era in attesa di salire sul mezzo pubblico e che, come altri studenti, non si sarebbe trovata sotto la pensilina.

L’incidente si è verificato ieri, intorno alle 14, alla stazione delle autocorriere a e davanti agli occhi di tantissimi ragazzi appena usciti dalle vicine scuole superiori. In base a quanto ricostruito la giovane studentessa era in attesa del mezzo pubblico con il quale sarebbe tornata a casa. Accanto alla ragazza c’erano tanti altri studenti, molti dei quali in attesa all’esterno della pensilina. L’autobus, nel compiere la svolta per poi fermarsi alla stazione ha innavertitamente urtato la 18enne, che sarebbe rimasta incastrata con il piede sotto al mezzo. "Urlava fortissimo – hanno raccontato sconvolte alcune testimoni – e l’hanno subito soccorsa tantissime persone fino all’arrivo dei sanitari". Sul posto, infatti, sono arrivati subito gli operatori del 118 che hanno stabilizzato la ragazza sul posto. Dopo di che la giovane è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara dove le è stata riscontrata la frattura del piede. "La stazione delle corriere non è più adatta alla mole di ragazzi che si ritrovano all’orario di uscita dalle scuole. Come organizzazione sindacale auspichiamo che si realizzi a stretto giro il polo logistico della mobilità programmato ormai da più di 20 anni, realizzando la stazione delle corriere all’ex scalo merci posto di fianco alla stazione dei treni". Sono le parole di Luigi Sorrentino, segretario regionale del sindacato Orsa trasporto pubblico. "Nell’attesa – prosegue – chiediamo che la zona della stazione delle corriere sia presidiata da vigili oltre che sui binari extraurbani anche nelle fermate urbane dove c’è un forte ritrovo di ragazzi. Ed esprimiamo vicinanza alla ragazza investita, auspicando che si riprenda presto". Sul posto, ieri, per gli accertamenti di rito sono arrivati gli agenti della polizia locale. Per far luce sulla dinamica dell’incidente saranno ora visionati i filmati delle telecamere della zona.

Valentina Reggiani