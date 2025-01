Travolta e uccisa: individuato il furgone pirata

Ci sono sviluppi relativamente al mezzo pirata che ha travolto e ucciso, giovedì sera in via per Novi a Concordia, l’81enne Bruna Vaccari investita da un veicolo che non si è fermato. Individuato grazie alle telecamere del varco posizionato sul ponte di san Giovanni (che riesce a carpire anche le targhe) un furgone, che sembrerebbe essere a noleggio: avrebbe uno specchietto rotto, di cui alcuni frammenti sono rimasti sul luogo dell’investimento. Il mezzo procedeva in località Casamento, sulla strada provinciale 8, in direzione di Concordia quando, all’altezza del civico 35, ha travolto la donna per poi allontanarsi. La donna si stava recando a giocare a carte a casa del vicino, residente di fronte insieme alla badante, e rimasto vedovo da pochi giorni. Una decina di metri, inclusa la carreggiata della provinciale, separa l’ingresso delle due abitazioni. "Un appuntamento fissato in mattinata – conferma un parente di Bruna – per dare conforto al vicino dopo la perdita della coniuge". Incontro che, purtroppo, non ha mai avuto luogo.

L’impatto udito a quell’ora da più confinanti però, a quanto pare, non ha insospettito i residenti. Infatti a dare l’allarme, probabilmente un’ora dopo lo scontro, avvistando il corpo riverso sull’erba dinanzi al passo carraio del civico 35, è stato il figlio del vicino che si recava, come ogni sera dopo il lavoro, a trovare il papà. Resta da capire la dinamica e il punto esatto dell’impatto che, in seguito, ha sbalzato il corpo della donna contro la recinzione in cemento della casa del vicino.

Le indagini affidate ai carabinieri sono proseguite, alla luce delle fotocellule dei vigili del fuoco volontari di Mirandola, fino alle 22.30. Sul posto anche l’automedica e l’ambulanza del 118 giunte da Mirandola. "Le manovre di rianimazione dei sanitari giunti tempestivamente sul posto – confermano più testimoni oculari – si sono protratte, purtroppo inutilmente, per oltre venti minuti".

Bruna, originaria di San Possidonio, avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 22 gennaio.

La donna, vedova da tempo, aveva collaborato e abitato per tanti anni con il marito Gino Pitocchi, nel caseificio la ’Paladina’, ora ’Punto latte’, di San Giovanni, dove era casaro.

Successivamente si era traferita nell’attuale abitazione insieme al figlio. Non saranno celebrati funerali pubblici.

Flavio Viani