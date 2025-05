Travolta in bicicletta, gravissima una 86enne

Stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, all’improvviso, mentre attraversava un incrocio è stata travolta da un’auto. Sono gravissime le condizioni dell’anziana di 86 anni investita ieri mattina intorno alle 7 a San Felice Sul Panaro. L’ennesimo e grave incidente che si verifica sulle nostre strade è avvenuto all’incrocio con via Giro Frati. Ancora non è chiara la dinamica dell’investimento: la ciclista sarebbe stata urtata dal mezzo proprio all’atto di attraversare la strada, appunto.

L’urto, violento, l’ha fatta rovinare sull’asfalto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dopo essere stata stabilizzata sul posto. A causa dei gravi traumi riportati nell’impatto, la 86enne è ricoverata in terapia intensiva e la prognosi per il momento risulta riservata.

Sul posto, per i rilievi di legge sono accorsi i carabinieri di Finale Emilia che si stanno ora occupando degli accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’investimento. A tal fine i militari hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti. Illeso il conducente del mezzo, sotto choc per l’accaduto.

v.r.