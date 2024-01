Travolta in pieno da un’auto davanti a casa

È uscita di casa, ‘appostandosi‘ sul ciglio della strada per monitorare i lavori in corso nel suo giardino e, probabilmente, per segnalare ai passanti che nel suo cortile appunto stavano effettuando operazioni di potatura delle siepi e degli arbusti. La sua volontà, insomma, sarebbe stata quella di tutelare l‘incolumità degli automobilisti cercando di farli rallentare nel timore che ‘urtassero‘ contro qualche ramo.

Purtroppo il conducente di una delle vetture in transito in quel momento non si sarebbe reso conto della presenza della donna sulla strada, investendola in pieno. L‘episodio è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 16 in via Giardini, tra Maranello e San Venanzio.

La proprietaria dell‘abitazione, una donna di 56 anni è stata subito soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza e trasportata all‘ospedale di Baggiovara. La 56enne, P.V. le sue iniziali, ha riportato diversi traumi nel violento impatto ed è ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell‘investimento sono ora affidate alla polizia locale, giunta subito sul posto per effettuare i rilievi di rito.

In base ad una prima ricostruzione, però, la 56enne sarebbe stata travolta proprio mentre si trovava sul ciglio della strada, dove si era recata per seguire i lavori di potatura in corso nel suo giardino. Pare inoltre che la donna si fosse fermata in quel punto per cercare di far rallentare gli automobilisti di passaggio nel timore che, a causa della potatura in corso, potessero essere caduti rami sulla strada. Uno degli automobilisti, però, un 59enne di Maranello - forse abbagliato dal sole - pare non si sia reso conto in tempo della presenza della donna sulla strada, travolgendola in pieno.

L‘uomo si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi, giunti poco dopo sul posto insieme alla polizia locale che si sta occupando ora dei rilievi. Il conducente, seppur sotto choc per l‘accaduto non ha invece riportato lesioni.

Fortunatamente la donna non corre pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture nell‘impatto e si trova ora ricoverata nel reparto di ortopedia con una prognosi appunto di quaranta giorni.

Valentina Reggiani