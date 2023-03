Travolta sulle strisce mentre attraversa Un’84enne in gravissime condizioni

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, all’improvviso, è stata travolta da un’auto e sbalzata violentemente a terra. Sono gravissime le condizioni di una 84enne residente a Sassuolo, investita ieri mattina, intorno a mezzogiorno sulle strisce pedonali appunto, nel tratto compreso tra le vie Matteotti ed Agnini. A travolgere in pieno la pensionata è stata un’auto condotta da una ragazza, che procedeva da via Agnini ed era diretta verso la strada principale.

Dai primi accertamenti, effettuati dalla polizia locale la ragazza non si sarebbe resa conto dell’anziana, intenta ad attraversare la strada e per questo l’avrebbe investita in pieno. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverata in terapia intensiva. Sul posto, come detto, anche le pattuglie dell’infortunistica della polizia locale che stanno ora effettuando i dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente. La giovane alla guida non ha riportato lesioni ma era comprensibilmente in stato di choc.