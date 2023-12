Travolto da un camion. Anziano ciclista in gravi condizioni

Ancora un gravissimo incidente, ieri pomeriggio, nella nostra provincia. Un 89enne, L. L le sue iniziali, è stato travolto da un camion mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta e le condizioni sono ora critiche. L’investimento si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15 in via Marconi, sulla Panaria Bassa a Camposanto. In base ai primi accertamenti, condotti dalla polizia locale, pare che l’anziano stesse appunto percorrendo la strada quando è stato travolto in pieno dal mezzo pesante, che stava effettuando una curva, finendo rovinosamente a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e, poco dopo, è atterrato sul posto l’elisoccorso. Una volta stabilizzato l’anziano ciclista è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Baggiovara, dove si trovava ricoverato ieri sera in gravissime condizioni e in prognosi riservata. Sono ora in corso accertamenti, da parte della polizia locale subito intervenuta sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente.