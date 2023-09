Travolto da un palo della linea telefonica. Operaio di 61 anni muore sul colpo

Un operaio di 61 anni di Benevento, Elias D’Elia, ha perso la vita travolto da un palo della linea telefonica, che improvvisamente è crollato al suolo. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri, verso le 13.15, a Montecreto, Comune dell’Appennino Modenese, in via del Parco. L’uomo si trovava insieme a due colleghi nel campeggio "Parco dei Castagni" di Montecreto, quando è accaduto l’impensabile. Mentre effettuava con i colleghi lavori di manutenzione, infatti, un grosso palo si è ‘staccato’, precipitando e travolgendolo in pieno.

L’operaio, purtroppo, è deceduto sul colpo. Sul posto sono corsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per il 61enne nato a Caracas non c’era più nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

Ora i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.