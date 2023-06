Travolto da un’auto di fronte a casa Muore sulla sua sedia a rotelle

Terribile tragedia avvenuta ieri, verso le 18, sulle strade tra Niviano Alto e Campiano, nel territorio di Pavullo. All’incrocio tra via Borra di Zano e via Niviano Alto, entrambe strade secondarie in aperta campagna, Adriano Soci (di 82 anni) è stato travolto con la sua carrozzina da un’auto mentre faceva un giro davanti a casa. Non c’è stato nulla da fare: l’uomo sarebbe morto sul colpo. Miracolosamente scampata al terribile impatto la moglie dell’anziano, che stava spingendo la carrozzina. Sul posto, oltre ad automedica ed elisoccorso, sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri di Pavullo per fare chiarezza sulla dinamica dell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano proveniva da via Borra di Zano in direzione di Campiano quando, al centro dell’incrocio, la sua carrozzina sarebbe stata travolta da una Volvo bianca proveniente dalla discesa di Niviano Alto. A condurre l’auto c’era un uomo di origine moldava (residente nel comune di Pavullo) del 1978; una volta sottoposto al test dell’etilometro, il risultato avrebbe rivelato un tasso alcolemico pari al quadruplo del limite consentito. Il 45enne alla guida dell’auto è stato così arrestato da parte dei carabinieri in attesa della convalida del giudice. L’impatto è stato terribile. E sebbene la macchina fosse pressoché intatta, della carrozzina non è rimasto che un ammasso di rottami. Sul posto sono giunti anche i figli della vittima, sotto choc. Al dolore della famiglia si unisce anche il primo cittadino insieme a tutta l’Amministrazione comunale: "E’ un fatto davvero terribile - dice il sindaco Davide Venturelli, che lo conosceva personalmente -. Solo il 2 giugno scorso eravamo insieme in piazza: era accorso per le celebrazioni della festa della Repubblica". Una volta terminati i rilievi, è avvenuto il recupero della salma da parte delle onoranze Belloi.

r.p.