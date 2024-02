Travolto da un’automobile. Ciclista 49enne in fin di vita

Stava percorrendo la strada, la Giardini in sella alla sua bicicletta. All’improvviso è stato travolto alle spalle o forse urtato da un’auto che sopraggiungeva in quel momento e che procedeva nella stessa direzione di marcia. Sono gravissime le condizioni di un ciclista di 49 anni, di origine algerina rimasto coinvolto nella tarda mattinata di ieri in un gravissimo incidente ad Ubersetto di Fiorano, nei pressi della zona artigianale.

Al momento la dinamica non è chiara ma pare appunto che sia il ciclista che l’auto, una Opel Meriva percorressero la strada nella stessa direzione di marcia. All’improvviso, intorno alle 12 il terribile urto a seguito del quale il ciclista è stato sbalzato violentemente a terra. Lo schianto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Montegrappa.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, allertati immediatamente dal conducente del mezzo sotto choc per l’accaduto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito drammatiche ai sanitari intervenuti sul posto e il 49enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito d’urgenza a Baggiovara, dove ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Per i rilievi di legge, ieri, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando degli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del grave schianto. La strada è stata temporaneamente inibita al traffico ieri al fine di permettere i rilievi ma, soprattutto, i soccorsi del ferito.

Valentina Reggiani