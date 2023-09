Travolto dal palo, sciopero alla Sielte: "Si muore ancora come 50 anni fa"

"Si continua a morire sul lavoro come cinquant’anni fa e le cause sono sempre le stesse: caduta dall’alto, ribaltamento del trattore, investimento da mezzi in movimento. Possibile che non si riesca a invertire questa drammatica tendenza? Forse non basta la formazione erogata a lavoratori e datori di lavoro". E’ quanto si chiedono i sindacati a fronte delle numerose e tragiche morti bianche, ricordando che già da tempo hanno chiesto l’attivazione del tavolo provinciale previsto dal patto regionale sulla sicurezza. Cgil, Cisl e Uil intervengono infatti sul tragico decesso di Elias D’Elia, 61 anni, di Benevento. L’uomo è morto schiacciato da un palo della luce mentre si trovava insieme a due colleghi nel campeggio ‘Parco dei Castagni’ di Montecreto, nel nostro appennino. D’Elia era un dipendente della Sielte di Campogalliano (azienda che si occupa di infrastrutture per telecomunicazioni), comunicano i sindacati di categoria, che hanno proclamato per oggi due ore di sciopero e assemblea nello stabilimento di Campogalliano, dove lavorano circa 200 persone. In base a quanto ricostruito, il 61enne è stato colpito dal palo della linea telefonica che doveva essere sostituito perché pericolante. Quando lui e i due colleghi hanno tagliato i rami degli alberi cresciuti intorno, il palo è caduto colpendo D’Elia, che pure indossava il casco e gli altri dispositivi di protezione individuale. Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil di Modena e Reggio, nell’esprimere amarezza per la scia di morti sul lavoro, sottolineano inoltre la loro contrarietà alla riduzione delle ore di formazione da sedici a dieci per i settori ad alto rischio prevista nella bozza in discussione nella Conferenza Stato-Regioni e che andrà a regolare tale materia. "Chiediamo una strategia nazionale sulla salute e sicurezza, con una cabina di regia che coinvolga le parti sociali – dicono Cgil, Cisl e Uil – bisogna investire nelle tecnologie che rendono i mezzi sempre più sicuri e serve un grande investimento culturale sulla formazione, introducendo la materia nei programmi della scuola media". Il sindaco di Montecreto Leandro Bonucchi spera che la tragedia ora faccia riflettere: "La situazione relativa alle manutenzioni di questi pali in legno scarseggia in Appennino. Le segnalazioni vengono fatte ma la reattività è bassa.

Sono soggetti alle intemperie, ovviamente – continua il primo cittadino – e la montagna ha bisogno di attenzione e manutenzione. Questi pali si trovano ancora in piedi magari perchè sorretti dai cavi o dagli alberi ma serve un maggiore impegno".

Valentina Reggiani