Travolto dalla motozappa in retromarcia

Il 47enne I. Z. è stato investito dal motocoltivatore in retromarcia che stava manovrando, nell’orto di casa, in via Malcantone a San Possidonio. L’uomo era intento a lavorare il terreno con la motozappa a cui aveva innestato la fresa quando il mezzo, ieri verso mezzogiorno, gli ha sormontato una gamba causandogli profonde ferite alla coscia premendolo contro la recinzione. L’anziano padre, sotto choc, ha chiesto aiuto. "Sentendo urlare sono subito arrivato – ricorda il primo soccorritore – ma non avrei potuto liberarlo. L’ho trovato coricato sul muretto con la macchina addosso che in retromarcia l’aveva investito. Sono intervenuti poi i vicini che hanno avvertito 118 e vigili del fuoco arrivati da San Felice e Mirandola. Per buona sorte in quel momento – dice il testimone – transitava la pattuglia dei vigili di Concordia che si è fermata". L’elisoccorso ha portato il ferito al Maggiore di Bologna: si trova in Rianimazione.Flavio Viani