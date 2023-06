Travolto e ucciso da un ubriaco Tasso alcolico 4 volte oltre il limite

E‘ prevista per questa mattina alle 12 l’udienza di convalida dell’arresto del 45enne moldavo, ammanettato dai carabinieri martedì pomeriggio dopo essersi messo al volante completamente ubriaco e aver travolto e ucciso l’81enne Adriano Soci, 81 anni e costretto da tempo su una carrozzina elettrica. L’incidente è avvenuto a Compiano di Pavullo. L’automobilista, al volante di una volvo è risultato avere un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Da qui la misura degli arresti domiciliari, come prevede in questo caso la normativa vigente. L’anziano pensionato è deceduto sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Ad assistere alla terribile scena, la moglie della vittima che per puro miracolo è riuscita a salvarsi, gettandosi ai lati della strada

E’ stato un incidente che ha fortemente scosso l’intera comunità pavullese. E oggi è il giorno del ricordo dei tanti amici e conoscenti a cui Adriano voleva bene. Nelle ultime ore, sui social sono arrivate centinaia di commenti e manifestazioni di affetto nei confronti della famiglia. Adriano era molto conosciuto e stimato in paese: aveva lavorato diverso tempo come tecnico di laboratorio presso le superiori di Pavullo, contribuendo all’allestimento della biblioteca interna al Cavazzi-Sorbelli. Inoltre, una delle sue grandi passioni era da sempre la politica, nella quale continuava a militare attivamente con il Partito Democratico: "Lui è stato un vero uomo di sinistra - ricorda affranto il segretario del Pd Pavullo Matteo Manni -, militante e iscritto nei partiti fin dai tempi del Pci. Molti di noi lo ricordano per aver fatto le prime tessere: per qualunque cosa, lui c’era sempre". L’ultimo incontro con la base dei dem era stato solo sabato scorso: "Avevamo un banchetto in piazza e lui è passato, come suo solito, per fare due chiacchiere. E’ stata un’occasione per parlare di temi di attualità. Ogni volta che riusciva, anche nell’ultimo periodo, veniva sempre a darci una mano ed interveniva per discutere o dare il proprio punto di vista. Contribuì anche ai tempi della festa dell’Unità di Pavullo". Grande attenzione aveva sempre rivolto all’eliminazione delle barriere architettoniche e ai diritti dei più deboli. "Tra i ricordi che conservo, c’è il racconto di un viaggio che fece nell’ex Unione Sovietica col Partito Comunista - prosegue Manni -. Quando ha iniziato a girare la voce della sua morte, noi stavamo preparando le iniziative estive ma abbiamo sospeso tutte le attività: poco dopo, purtroppo, sono usciti vari articoli online che confermavano l’episodio. Siamo rimasti tutti impietriti".

Riccardo Pugliese

Valentina Reggiani