Travolto e ucciso, la manifestazione: "Necessario tutelare i ciclisti". Il cugino di Oussana chiede giustizia

Una bici bianca, Ghost-bike installata sulla strada, tra Castelfranco e Modena in ricordo di Oussana Haymouda. E’ questa l’iniziativa della Fiab per commemorare il 19enne travolto e ucciso lo scorso 28 febbraio sulla via Emilia mentre, in sella alla propria bicicletta, si stava recando al lavoro. Intanto continuano le indagini, da parte della polizia locale di Castelfranco, per capire se la vittima sia stata travolta anche da una seconda vettura – sul lato opposto della carreggiata dove è stata sbalzata – che si sarebbe poi data alla fuga. Nei confronti del ‘primo’ investitore, un 60enne reggiano, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Per quanto riguarda il presunto pirata, appunto, non vi sono elementi a conferma della sua presenza in strada ma le indagini continuano. L’iniziativa della rete di associazioni per la campagna Modena30 (principali associazioni organizzatrici: FIAB Modena e Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento) è volta a chiedere percorsi sicuri per il Bike2Work, politiche incisive di prevenzione e controllo per rivendicare il diritto alla strada come luogo sicuro per tutte le età. Il ritrovo è per domani alle 10 alla Ciclofficina, Parco Novi Sad (in bici) oppure alle 11 direttamente in via Emilia. "Oussana è stato travolto al confine tra Castelfranco Emilia e Modena, comuni molto vicini ma ad oggi senza alcun collegamento ciclabile fruibile per chi si sposta per lavoro – affermano dalle associazioni –. Collegamento, quello della ciclovia Emilia che sarebbe previsto anche dal piano regionale dal 2014. Anche FIAB aveva proposto nel 2021 alla Provincia di Modena un percorso attuabile con pochi interventi tra Modena e Castelfranco passando per la diga di S.Anna. Percorso interamente su asfalto, fondamentale in un’ottica di collegamenti ’Bike to Work’ e non solo in funzione cicloturistica. La via Emilia tra Fossalta e Castelfranco è quotidianamente occupata da code di automobili, tanti e costosi interventi sono stati effettuati per ’fluidificare’ il traffico ma non bastano mai. Servono alternative all’auto, come le superciclabili". Le associazioni sottolineano come il tratto sia percorso anche da persone che, come Oussama, non possono permettersi un’auto. Intanto la famiglia del 19enne attende la liberazione della salma per celebrare i funerali in Marocco. "Era un ragazzo timido con una vita davanti – afferma il cugino, Armal, residente a Sassuolo –. Quella mattina si stava recando al lavoro, in campagna. Era in Italia da soli sei mesi Oussana: ci sentivamo spesso al telefono. Qui stava con mio zio mentre in Marocco lo piangono i genitori, due fratelli e due sorelle. Cosa chiediamo? Soltanto giustizia e verità: ad oggi ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Tutto ciò che desiderava – conclude – era un futuro migliore". Intanto dall’associazione familiari vittime della strada emergono numeri inquietanti circa gli incidenti mortali in città e provincia. Lo scorso anno le vittime sono state 39: quattro avevano da zero a vent’anni. Per quanto riguarda la modalità degli schianti fatali: dieci erano pedoni, tre ciclisti, otto centauri e 16, invece, si trovavano a bordo di auto. Dall’inizio dell’anno le vittime spezzate sulla strada sono già 7; il gennaio più nero dal 2003.