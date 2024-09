Travolto in bici da un’automobile. Villeggiante finisce all’ospedale

Grave incidente ieri mattina a Montese, ad un chilometro circa dal centro storico.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un ciclista è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada, pare diretto proprio nel centro cittadino.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 all’incrocio tra la strada provinciale e strada Nuvolaia, ad un chilometro circa, appunto, dal cuore del paese.

A causa del violento urto il ciclista è stato sbalzato a terra e l’automobilista, subito intervenuto per prestare soccorso al ferito, sotto choc per l’accaduto ha dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i volontari Avap e, poco dopo, vista la gravità delle lesioni riportate dal ciclista è atterrato sul posto anche l’elisoccorso che poco prima si era alzato in volo da Pavullo.

L’uomo ferito, D.S le sue iniziali, di 70 anni è stato stabilizzato sul posto dai sanitari per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara con politrauma.

Dopo gli accertamenti di rito, l’anziano ciclista nel corso del pomeriggio è stato poi trasferito nel reparto di ortopedia e la sua prognosi è di quaranta giorni.

Le condizioni del ciclista, infatti, all’apparenza drammatiche si sono fortunatamente stabilizzate all’arrivo nel nosocomio e dopo le prime visite.

Pare che l’uomo si trovasse a Montese in villeggiatura insieme ai propri parenti.

Ieri, sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri che, effettuati i rilievi di rito, stanno ora indagando per ricostruire la dinamica del grave incidente.

Fortunatamente il 70enne non corre pericolo di vita ma, nel violento urto a terra, ha riportato diverse lesioni ed è rimasto diverso tempo in osservazione.

Gli accertamenti sono ora in corso.

Nei primi sei mesi dell’anno, si sono registrati 155 feriti in incidenti stradali.

Valentina Reggiani