Travolto nei campi da una rotoballa Ferito gravemente un agricoltore

Stava lavorando nel proprio terreno agricolo. All’improvviso, però, una delle rotoballe che si trovavano nelle vicinanze si è ‘staccata’ dal campo, forse a causa di una pendenza e lo ha travolto ferendolo gravemente . Il drammatico incidente agricolo si è verificato nella mattinata di ieri, poco dopo le 8 in località Alberelli di Montese. La vittima dell’incidente, un agricoltore 47enne, G.M. le sue iniziali è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale civile di Baggiovara. Nel terribile impatto, infatti, l’uomo ha riportato un trauma spinale e le sue condizioni sono considerate molto gravi. Non è chiara ancora la dinamica dell’accaduto, anche se da ciò che hanno trovato i soccorritori, una prima ricostruzione si può temntare di fare. Pare che l’uomo stesse appunto lavorando nel terreno della propria azienda agricola quando si è verificato l’infortunio. Le rotoballe erano nel vicino campo, pare in leggera pendenza, quando una di queste si sarebbe appunto staccata per poi ‘rotolargli’ addosso, travolgendolo senza che lui potesse fare nulla per evitarla. I familiari della vittima hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto è atterrata l’eliambulanza proveniente dalla base di Pavullo nel Frignano. Una volta stabilizzato, il 47enne è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i primi accertamenti. Ora spetterà proprio ai militari ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente agricolo.

v. r.