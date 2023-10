Travolto pensionato in bicicletta: gravissimo

E’ ricoverato all’ospedale di Baggiovara in condizioni disperate un pensionato di 79 anni vittima di un incidente stradale avvenuto domenica sera intorno alle 19,30 lungo la Circonvallazione Nordest di Sassuolo, all’altezza dell’hotel Michelangelo. L’uomo, da una prima ricostruzione, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stato urtato violentemente da un’automobile. Il ciclista nell’impatto è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sul selciato. L’automobilista si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. In poco tempo sul posto è giunto il personale del 118 sia con un’ambulanza che con l’automedica. Contemporaneamente veniva chiamata anche una pattuglia della Polizia locale che agevolava i soccorsi gestendo il traffico sempre molto intenso su quel tratto della Circonvallazione. Dopo avere stabilizzato il paziente la decisione del medico dell’equipe di soccorso è stata quella di trasportarlo al trauma center di Baggiovara. Il ciclista nell’impatto con il veicolo e nella caduta sull’asfalto ha riportato traumi gravissimi. Si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la sua prognosi è riservata. Ora è compito degli agenti della Polizia locale di Sassuolo fare luce sulla esatta dinamica dell’incidente. I rilievi sono ancora in corso, ma da una prima ricostruzione pare che all’origine vi sia stato un cambiamento di corsia da parte dell’automobilista il quale non si é accorto o non ha fatto in tempo ad evitare il ciclista che procedeva sulla sua stessa direzione di marcia, travolgendolo in pieno.

Il pensionato abita non lontano dal punto dell’incidente.

Emanuela Zanasi