Tre anni dal primo caso di Covid: un ricordo che brucia

Tra pochi giorni saranno passati ormai tre anni dal primo caso di Covid in Italia con il ricovero del paziente 1 a Codogno. In quei giorni ero andato con mia moglie e i miei consuoceri a Berlino dove abita nostro figlio e sua moglie. Ricevevo notizie a singhiozzo e regnava una grande confusione, incertezza e paura. I pazienti mi telefonavano per avere indicazioni su cosa fare, non potevo certo immaginare quello che sarebbe successo dopo: una drammatica pandemia. Mi auguro che non capiti mai più un tale dramma.

Nunzio Borelli