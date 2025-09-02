Tre arresti per furto. Sassi contro un locale. Nella stessa notte svuotato un magazzino

Si scatenano proprio durante l’estate, quando le attività commerciali sono chiuse per ferie e i cittadini, a loro volta, ‘assenti’ per godersi qualche giorno di vacanza. Proprio per arginare i reati predatori, in questi giorni il questore di Modena, Lucio Pennella, ha disposto servizi di controllo straordinario del territorio e nel week end sono finiti in manette nel giro di 24 ore tre ladri. Proprio gli esercizi commerciali sono finiti nel mirino dei malviventi ma, grazie al tempestivo intervento degli agenti della Volante, gli autori dei colpi sono stati assicurati alla giustizia e, appunto, la refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari.

Uno dei furti è stato messo a segno ai danni di una pizzeria di via Nonantolana, zona Crocetta ma, in questo caso, il ladro, un 35enne tunisino clandestino, non ha fatto neppure in tempo a mettere le mani sul bottino. Infatti poco prima delle 5, grazie alla segnalazione di un cittadino le pattuglie sono arrivate sul posto individuando il balordo mentre tentava di dileguarsi dopo aver frantumato la vetrata del locale con grossi sassi. All’interno del locale i poliziotti hanno rinvenuto il registratore di cassa accanto alla porta d’ingresso e un recipiente contenente diverse monete. Il 35enne, sorpreso all’opera, ha cercato di scappare scavalcando diverse recinzioni di confine tra le abitazioni ma, inseguito dai poliziotti, è stato raggiunto e bloccato all’interno di un’area cortiliva. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Circa due ore prima sono stati arrestati due italiani di 41 e 38 anni notati dagli agenti mentre si allontanavano velocemente in sella ad una bicicletta da un edificio del centro. I due, è emerso poco dopo, avevano appena svuotato il magazzino di un locale, situato in Corso Duomo, portandosi via alimentari per oltre cinquecento euro. La coppia, infatti, aveva manomesso la porta del magazzino adibito a deposito merci di una attività commerciale e mentre uno ripuliva il locale, l’altro fungeva da palo. Addosso, oltre alla refurtiva i ladri avevano anche due cacciaviti, una tronchese e un paio di forbici. Il gip, all’esito della direttissima ieri mattina ha disposto per i due indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno degli indagati è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.