Tre camion a fuoco: indagini

Spaventoso incendio intorno alle 17.45 di ieri nei pressi della Chiesa, a San Vito di Spilamberto. All’improvviso e per cause ancora in corso d’accertamento è scaturito un incendio che ha coinvolto tre camion parcheggiati, oggetto di alcune lavorazioni. Parliamo di tre mezzi di un’azienda agricola, adibiti al trasporto della frutta e degli ortaggi, che sono stati invasi dalle fiamme nel cortile dell’azienda. Gli automobilisti in transito si sono subito accorti del fumo nero, che ha invaso la strada, per fortuna nessun ferito.