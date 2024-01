Tre clown, una scatola. La fiaba prende vita

Prosegue domenica 7 gennaio alle ore 17 al Teatro Comunale ’La Venere’ di Savignano , la stagione di teatro domenicale per bambini e famiglie "Storie per bambini e non". Sul palcoscenico la Compagnia Teatro Evento con "La bianca, la blu e la rossa" di e con Alice Bossi, regia di Monica Mattioli. Una scatola magica, tre clownesse in un’unica attrice e una storia. Gag divertenti, movimenti scenici e l’illusione del mimo creano una magia surreale. Come se stessimo ascoltando una fiaba su un vecchio disco la storia prende vita attraverso un linguaggio sonoro e visivo ispirato alle fiabe sonore e al linguaggio comico, repentino e surreale dei cartoon. Un’attrice attraverso il linguaggio del corpo, del mimo e del clown interpreta tre clownesse, molto diverse tra loro, che agiscono su un tappeto sonoro di parole, musica, suoni e rumori quotidiani. La Bianca è la clownessa neutra che ha il compito di colorarsi e trasformarsi dando corpo alle due protagoniste della storia: la Blu e la Rossa. Due personaggi opposti nei ritmi, nello stile e nell’approccio alla vita. Dalla scatola esce letteralmente tutta la storia. Una scatola che apparentemente è normale ma che, con le tre clownesse, diventa magica. Non appena la Bianca ci entra, sembra che al suo interno ci siano botole profondissime, ascensori impazziti, funi alla quale aggrapparsi, tapis roulant, molle e rotaie. La scatola si apre, si gira, si trasforma nella casa della Blu e della Rossa, diventa il condominio dei blu e anche, ahimè, una prigione per la Rossa. Massimo Bertoni, direttore del Teatro Comunale: "Questa rassegna di spettacoli, dedicata ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, presenta alcune tra le migliori compagnie teatrali professionali che a livello nazionale si occupano di teatro per l’infanzia. Un’occasione per passare un pomeriggio divertente insieme".