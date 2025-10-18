Tre concerti dedicati al principe della musica

Fu il più grande polifonista del Rinascimento, il "princeps musicae", principe della musica: Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato compositore eccelso e supremo, ancora oggi ammirato per la sua capacità di conciliare la funzione sacra della musica con il suo valore estetico. Nacque nel 1525, dunque quest’anno ricorre il suo 500° anniversario che viene celebrato con eventi e riscoperte. E oggi gli rendono omaggio ben tre concerti, con un florilegio delle sue composizioni.

Partiamo dal cuore della fede e della spiritualità modenese, il Duomo, dove oggi alle 15.30 (nell’ambito del Modena Organ Festival) si ascolterà il Coro giovanile dell’Emilia Romagna, diretto da Daniele Sconosciuto (con ingresso gratuito). Nato nel febbraio 2017 per volontà dell’Aerco, l’associazione dei cori della nostra regione, è composto da giovani cantori fra i 18 e i 35 anni: vuole essere un emblema di qualità, impegno, responsabilità. Nel concerto in Cattedrale si ascolteranno brani di polifonia cinquecentesca affiancati (in studiato contrasto) a pagine di musica sacra novecentesca e contemporanea, da Britten fino a Michael Trotta. I cantori utilizzeranno i diversi spazi del Duomo per dar vita a un momento di grande suggestione e impatto emotivo e spirituale.

Stasera alle 20.30 la "Missa Papae Marcelli", capolavoro di Palestrina, vestirà di solennità e di bellezza la chiesa di San Domenico, per un nuovo appuntamento del festival "Grandezze & Meraviglie". L’esecuzione sarà affidata a Biscantores, gruppo vocale e strumentale specializzato nel repertorio rinascimentale, sotto la direzione di Luca Colombo. Quest’opera dimostrò come la polifonia poteva essere comprensibile e adatta alla liturgia, come richiesto dal Concilio di Trento: stasera verrà affiancata anche da una selezione di mottetti, che mettono in luce la libertà creativa dell’autore. Il concerto sarà dedicato alla memoria di Franco Gibellini, amico del festival scomparso un anno fa.

Il tributo a Palestrina ci porta anche all’abbazia di Nonantola, dove sempre stasera alle 20.45 prenderà il via l’Autunno musicale nonantolano organizzato dagli Amici della Musica di Modena. "Splendor Gloriae" è il concerto vedrà protagonisti gli Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra, diretti e accompagnati al pianoforte dal loro fondatore Daniele Bononcini. Nella prima parte il programma proporrà appunto alcuni Mottetti per tre voci pari e coro misto di Giovanni Pierluigi da Palestrina (fra cui "Jesu", "Rex admirabilis" e "Sicut cervus" che rivelano la perfezione del contrappunto e la dolcezza della linea vocale), seguiti dall’esecuzione integrale del celebre "Gloria" di Antonio Vivaldi, le cui parti soliste saranno sostenute dal soprano Maria Francesca Rossi e dal contralto Anna Trotta. Il concerto traccerà dunque un percorso che attraversa due grandi stagioni della musica sacra italiana, dal Rinascimento al pieno Barocco, due epoche diverse ma accomunate dalla stessa tensione verso l’armonia e la spiritualità.