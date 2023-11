Tre condanne per stalking: "Minacce e vessazioni"

Minacce quotidiane, vessazioni di ogni genere, auto danneggiate, scritte intimidatorie sui muri e sulle strade. Le aule del tribunale di Modena sono ‘invase’ ogni giorno da fascicoli colmi di reati legati a violenze di genere: atti persecutori, maltrattamenti, violenze sessuali. Solo ieri sono stati condannati tre uomini, tutti accusati di stalking nei confronti delle ex compagne. Il primo è un 52enne che per anni avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna con gesti terrificanti tanto da essere ritenuto "socialmente pericoloso". L’imputato, che si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato condannato a due anni di reclusione e nei suoi confronti è stata applicata anche la misura di sicurezza della libertà vigilata. Nei confronti del 52enne era scattato la scorsa estate l’aggravamento a seguito di una nuova denuncia presentata dalla donna. Non solo: il tribunale dei minori di Bologna nel 2021 gli aveva intimato di restare lontano dalla casa familiare e dagli ambienti frequentati dalla vittima e dal figlio e a febbraio dello scorso anno era scattato il decreto penale di condanna sempre per molestie ai danni della ex. Secondo quanto emerso, però, i comportamenti molesti non si erano mai arrestati. Aveva anche scritto due lettere diffamatorie al datore di lavoro della vittima e pare che l’uomo si sia reso responsabile anche di parecchi atti vandalici: la donna trovò la propria auto danneggiata dall’ acido ma denunciò anche di aver trovato spesso urina sul pianerottolo di casa. Ad essere condannato ieri mattina sempre a due anni anche un padre di famiglia che, secondo le accuse, avrebbe perseguitato l’ex moglie e la figlia che, all’epoca dei fatti, era adolescente. Le persecuzioni nei confronti delle due vittime, parti civili al processo erano iniziate nel 2018, da che la donna aveva chiesto la separazione all’imputato. Da quel momento era iniziato il vortice di violenza e paura: minacce, pedinamenti, aggressioni che avevano costretto la donna, in più occasioni, a rivolgersi ai carabinieri. Infine una terza condanna è stata pronunciata in mattinata nei confronti di un terzo imputato che, non accettando la fine della relazione, aveva iniziato a perseguitare la ex con pedinamenti, appostamenti e minacce di morte.

Valentina Reggiani