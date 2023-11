Tre generazioni in officina. Fratelli Martini festeggia 50 Anni di autoriparazione

Mezzo secolo, tre generazioni e ancora tanta voglia di imparare. E di lavorare. È stata premiata nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio la Fratelli Martini srl, che lo scorso 3 marzo ha compiuto i 50 anni di attività. Una storia che ha visto i capostipiti Roberto e Piergiorgio iniziare come apprendisti in un piccolo laboratorio di Albareto riparando biciclette e motorini. Poi il grande passo: l’acquisto dell’attività e l’inizio di un’avventura professionale che, dall’autoriparazione si è allargata nel corso degli anni alla distribuzione di carburante e alla vendita di auto come affiliato Fiat. Attività, quest’ultima, che prosegue anche dopo il trasferimento della Fratelli Martini a Bastiglia.

"Solo ora, guardandosi indietro – commenta con orgoglio Piergiorgio – ci rendiamo conto di tutta la strada fatta. Noi abbiamo iniziato riparando biciclette, oggi Simone e Paolo, che sono ormai pronto a sostituirci, si sono specializzati nella riparazione di auto ibride ed elettriche. Del resto, il segreto della nostra longevità, sta proprio nel tenersi aggiornati e nel rapporto consolidato con i clienti". Del resto, la Fratelli Martini ad Albareto, piccola località nella prima periferia nord della città, non era solo un’officina, ma era la officina. Un vero e proprio punto di riferimento. "Non abbiamo mai tenuto il conto – ricorda Roberto – ma da noi saranno passate almeno l’80% delle auto in circolazione nella nostra frazione".

"E’ un privilegio – a parlare sono Simone e Paolo Martini – poter imparare il mestiere da mio padre e mio zio. Da loro ho imparato molto, sia sotto il profilo professionale che umano. Oggi sarebbe più difficile riuscire a costruire la nostra piccola azienda come hanno fatto loro, i tempi sono molto cambiati, così come è cambiato il mondo dell’automobile. Ma la loro esperienza è davvero importante, così come è stato ed è importante il contributo di Cna, che ancora oggi ci sta accompagnando nella nostra attività”".