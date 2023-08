Tre grandi concerti in Appennino Dal Requiem all’organista Artigas

di Stefano Marchetti

In questo weekend che ha ancora il sapore del Ferragosto, l’Appennino è ‘illuminato’ da alcuni pregiati concerti. Partiamo da Castello di Riolunato, dove stasera alle 19, nella chiesa di San Martino, si concluderà la rassegna ’Note e arte nel Romanico’ con l’emozionante ’Requiem’ del compositore francese Gabriel Fauré. Protagonisti del concerto saranno il coro Theodor Adorno di Reggio Emilia, diretto dal maestro Luigi Pagliarini, con l’accompagnamento musicale di Morgana Rudan all’arpa e Luana Salvarani all’harmonium. Il coro Adorno, nato dalla fusione del coro Estense di Montecchio e del coro Amici di Reggio Children, collabora stabilmente con l’orchestra barocca Gli Invaghiti di Chivasso (Torino), di cui è direttore principale il maestro Pagliarini, docente al Conservatorio Peri di Reggio Emilia. Dall’istituto musicale reggiano proviene anche l’arpista Morgana Rudan, che ha studiato con il maestro Davide Burani e ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti.

E proprio Davide Burani, in trio con l’altro arpista José Antonio Domené e con il flautista Giovanni Mareggini, sarà in concerto domani sera alle 21 nella chiesa della B. V. Assunta e San Claudio di Frassinoro, per la rassegna ’Armoniosamente’. L’affascinante programma di ’Fantasie musicali per duo d’arpe e flauto’ volerà dalla Sonata in sol minore di Bach all’Adagio in si bemolle di Mozart, fino a Beethoven, Ciajkovskij, De Falla, per approdare alle atmosfere tangueire di Astor Piazzolla. Sempre ’Armoniosamente’ proporrà un appuntamento di tono internazionale domenica 20 agosto nella chiesa di San Geminiano a Pompeano di Serramazzoni, dove alle 21 suoneranno i Ministriles de Marsias, con Josep Borras e Fernando Sanchez, bajon e bajoncillos, e l’organista Javier Artigas. Il concerto sarà preceduto alle 20 da una conferenza itinerante alla scoperta dell’antico borgo, un cammino attraverso la storia, la cultura e l’architettura, a cura di Pierluigi Piumi. Javier Artigas è fra i maggiori specialisti del repertorio antico a livello internazionale: accademico della Real de Bellas Artes di Murcia e capo del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio superiore di Murcia, è professore di organo e clavicembalo. Ha fondato i Ministriles del Marsias, ensemble di fiati dedicato al repertorio polifonico rinascimentale e barocco, in particolare alla musica spagnola e iberoamericana dello stesso periodo. Anche questo concerto sarà a ingresso gratuito.