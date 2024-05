Tre medaglie regionali per la Pole Dance Experience

Continua a mietere successi la Pole Dance Experience di Carpi di coach Barbara Malta, a segno con due ori e un argento ai Campionati Regionali "Pole & Aerial sport" Csen svoltisi a Pianoro, in provincia di Bologna, che sono valsi tre pass per gli Italiani. Subito a segno la debuttante squadra Under 14, che si è messa al collo l’oro il primo posto con una coreografia ispirata al film Superman (punteggio 133,95). Del gruppo fanno parte Emma e Sofia Carrabs, Noah Marrone, Bianca Bellatalla, Maria Vittoria Vincenzi, Ludovica Cimitile, Martina Tramontano e Maria Vittoria Drudi. Al secondo posto ha chiuso il gruppo pole dance Under 18 categoria Emergenti – composto da Julia Caruso, Alice Malavasi, Chantal Formentin, Greta Cesario, Bianca Gasparini Casari, Elisa Capitani, Linda Loschi, Matilda Bassoli e Vittoria Cavaletti – che col punteggio di 128,55 ha presentato una coreografia ispirata alla lotta contro la violenza di genere. Nella categoria "cerchio aereo" invece hanno sbaragliato la concorrenza le Under 18 "Spider Alien" che con un 151,30 di punteggio da record si sono messe al collo la medaglia d’oro con un’esibizione perfetta. Oltre a Linda Loschi e Vittoria Cavaletti del gruppo facevano parte Amelia Fava, Greta Martello, Matilda Bassoli, Viola Malavasi e Perla Righi. (d.s.)