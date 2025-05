"Tre mercati in 3 giorni è concorrenza sleale"

La buona notizia è che sabato torna il ‘Rometta City Festival’, l’evento promosso dai commercianti del quartiere che raccoglierà il pubblico delle grandi occasioni attorno a Largo Verona. Quella meno buona che anche la festa del quartiere, che tra le diverse attrazioni in programma prevede anche il mercato toscano, finisce nel mirino di Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti di Confesercenti Modena), che prende posizione sia nei confronti della manifestazione di sabato, che del mercato straordinario di domenica. Anva si scaglia contro la "mancata programmazione da parte dell’assessorato al Commercio del Comune" e stigmatizza l’operato dell’Amministrazione che da’ il via libera "all’accavallamento di due mercati, immediatamente successivi a quello del venerdi". Tre giorni, tre appuntamenti, con quello di sabato a Rometta "che solleva non poche perplessità, sia tra gli ambulanti del mercato settimanale del venerdì che tra quelli che da tempo avevano programmato l’evento mercatale di domenica".

L’associazione si chiede se "questa sovrapposizione di appuntamenti fosse davvero necessaria", ed evidenzia come appuntamenti così vicini "saturano l’interesse dei cittadini, senza contare l’impatto sul traffico e sulla vivibilità, con la chiusura di alcune strade e la limitazione dei posti auto". Avrebbe bisogno, il commercio ambulante, di una gestione meno "caotica: ribadiamo – conclude l’associazione che fa capo a Confesercenti - l’urgenza di porre un freno al proliferare degli eventi mercatali.

Queste manifestazioni su area pubblica, organizzate da Consorzi o Associazioni, oltre a inflazionare l’offerta, rappresentano una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori dei mercati settimanali, dal momento che gli esercenti del commercio su area pubblica nei mercati settimanali, per operare, affrontano procedure di selezione ad evidenza pubblica e versano il canone mercatale".

Di tutt’altro avviso l’assessore al Commercio Federico Ferrari, stupito da quello che viene definito un attacco frontale. "Il Comitato dei commercianti di Rometta, promotore del Rometta City Festival – la replica dell’assessore - ha tutto il diritto di poter organizzare un evento, in collaborazione con l’Amministrazione, che punta ad animare il quartiere e stimolare il commercio locale in sede fissa, peraltro due fra gli obiettivi di mandato della Giunta. La concomitanza delle date, che andranno ad animare zone diverse delle città e sono state concordate con i Comitati commercianti delle aree interessate"

Stefano Fogliani