Tre perle in sala. C’è la prima di ’Luce’

Stasera alla 21.15, alla sala Truffaut, sarà proiettato, in versione originale con sottotitoli italiani, ‘The Substance’ (Regno Unito/Usa/Francia 2024,) di Coralie Fargeat, candidato a 5 premi Oscar, mentre domani, allo stesso orario, nell’ambito della rassegna ‘Modern Classics – Grandi film restaurati’, ci sarà in versione originale con sottotitoli italiani il cult di Peter Weir restaurato ‘Picnic Ad Hanging Rock – Director’s Cut’ (Australia 1975).

Giovedì alle 21, in collaborazione con Fice Emilia-Romagna, prima visione esclusiva di ‘Luce’ (Italia 2024, foto) di Luca Bellino e Silvia Luzi, l’unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Locarno. A seguire incontro con i registi e la protagonista Marianna Fontana. In un paesino montuoso dell’Irpinia, una giovane donna vive un’esistenza riservata incentrata sul lavoro ripetitivo in una fabbrica per la concia delle pelli. Un giorno, vedendo un drone utilizzato per le riprese di un matrimonio, pensa che possa metterla in contatto telefonico con una presenza inaccessibile. Ne esce il ritratto a un centimetro dall’anima, che non perde mai di vista il personaggio di una giovane alle prese con una ribellione silenziosa all’ambiente che la circonda.