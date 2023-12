"Tre rotonde, altre ciclabili e un parcheggio da 100 posti"

E’ stato discusso e approvato dal consiglio comunale di Formigine il bilancio preventivo 2024, che imposta la spesa pubblica per il prossimo

triennio. Per l’annata 2024 la spesa corrente si assesterà su un totale a pareggio di 47,6 milioni di euro, con impegni ragguardevoli per lo sviluppo del territorio (8,8 milioni), l’istruzione e il sociale (rispettivamente 5,7 e 5,2 milioni), lo sport (2,9 milioni) e la sicurezza, su cui verranno investiti 2,3 milioni. Tra gli obiettivi che l’Amministrazione persegue sul breve periodo c’è invece la riduzione del debito - più che dimezzato, da 57 a 25 milioni di euro, in due legislature – e soprattutto il mantenimento dei livelli attuali delle imposte locali.

"Da nove anni – fa sapere l’Amministrazione in una nota sull’argomento – sono invariate tutte le imposte, rette e tariffe dei servizi alla cittadinanza, in un periodo di alta inflazione che aumenta il costo della vita per le famiglie". Per quanto riguarda invece i prossimi investimenti, si parla di 25 milioni da distribuire nel triennio: "Questo bilancio e questa impostazione sul lungo periodo ci ha consentito non solo di dimezzare il debito ma anche di fare salire il valore del nostro patrimonio fino ai 236 milioni del 2024. Nei prossimi sei mesi raccoglieremo anche il frutto del lavoro della legislatura, e riconsegneremo ai cittadini 13 ulteriori investimenti fra riqualificazioni e nuovi interventi dedicati a sicurezza sociale e stradale, sport e scuola. Tre rotonde, tratti ciclabili, un parcheggio da oltre 100 posti, le scuole Don Mazzoni e il nido Alice, le palestre Fiori e Ferraguti e una nuova palestra all’aperto, la ex casa del custode di Villa Gandini e il parco delle Tre Fontane".