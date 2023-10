Tre scosse di terremoto nel distretto ceramico

Tre scosse di terremoto ieri mattina nel distretto ceramico. La prima, di magnitudo 3.4, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6.25 nella zona di Castellarano con una profondità di nove chilometri, al confine con Sassuolo. La seconda scossa è avvenuta poi alle 6.33 di magnitudo 2.6 (28 chilometri di profondità) e la terza alle 9.04 di magnitudo 2.5 (10 chilometri di profondità). Fortunatamente le tre lievi scosse non hanno causato dei danni. Non ci sono state situazioni di difficoltà ed emergenza. Nessuna criticità segnalata dai cittadini di Castellarano e delle frazioni del territorio comunale. Anche nei comuni limitrofi del comprensorio ceramico reggiano e modenese non si sono verificati problemi.

L’allarme ieri è scattato sui gruppi Facebook: nessuno, dopo le scosse, ha però comunicato danni o pericoli. "Il terremoto è stato avvertito soprattutto ai piani più alti delle abitazioni – sottolinea il vicesindaco di Castellarano Cassandra Bartolini –. All’interno degli edifici pubblici e nelle nostre scuole non ci sono stati dei danni. Sono state eseguite le verifiche dai tecnici".

Anche lo scorso giugno altre scosse avevano colpito Castellarano e il nostro territorio modenese con la più forte di 3.2 proprio a Castellarano.

Mentre sabato scorso, una forte scossa si era registrata in provincia di Rovigo, ed era stata avvertita anche qui, in particolare nella Bassa modenese. Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia su X la magnitudo è stata di 4.2 e l’epicentro è lo stesso – Ceneselli – della scossa del 25 ottobre.