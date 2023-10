Tredicenne accoltella la madre alla gola

Dramma familiare ieri mattina a Fossoli di Carpi, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola in casa dal figlio di appena 13 anni, pare durante una lite. È successo alle 8.35 circa in un quartiere residenziale. Immediato l’intervento dei soccorritori: la donna – le cui condizioni inizialmente erano apparse molto gravi – è stata portata d’urgenza in elicottero all’ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita: ha una prognosi di 20 giorni. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto il 13enne (penalmente non imputabile) ad aggredire la madre. Chi lo conosce lo descrive come "un ragazzino buono e simpatico", che "non litigava con la mamma, anzi, le vuole molto bene", e anche a scuola non avrebbe mai dato problemi.