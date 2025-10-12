Tredicenne si tuffa nel Secchia e muore

Una corsa in bicicletta con tre amici fino al fiume in un pomeriggio di sole. La discesa giù dalla carraia bianca che, alle porte di Castellarano, in un centinaio di metri conduce dalla statale 486 ad una spiaggia dove il Secchia diventa lento; le risate e poi Abdul Mougnud Songne, originario del Burkina Faso, vissuto a Sassuolo e poi di recente trasferitosi a Fiorano con la famiglia, si sarebbe tuffato davanti agli amici nell’acqua invitante. Aveva 13 anni, Abdul, e il fiume ghiacciato lo ha abbracciato subito in una stretta mortale. Da quel tuffo non è più riemerso. Gli altri ragazzini hanno aspettato che tornasse a galla; forse pensavano che Abdul stesse facendo uno scherzo. Ma quando hanno capito che sotto il pelo dell’acqua non si muoveva nulla, terrorizzati hanno dato l’allarme. Erano circa le 15,30 di ieri quando i tre - uno di Tressano, due di Sassuolo, tutti italiani e coetanei della vittima - hanno cercato aiuto e sono scattate le ricerche.

Il corpo di Abdul è stato ritrovato circa due ore dopo, a 4 metri di profondità, praticamente nello stesso punto in cui si era tuffato, in una sorta di ansa del fiume. Lì il fondale vicino a riva è bassissimo, poche decine di centimetri, ma appena più in là sprofonda in buche. Pare che Abdul non sapesse nuotare bene, e l’acqua fredda potrebbe avergli provocato uno choc. Dopo che l’allarme è stato diramato, sul Secchia sono arrivate ambulanze della Croce Rossa di Castellarano ed i carabinieri della locale caserma, il sindaco Giorgio Zanni con la Protezione civile e tre squadre dei vigili del fuoco. In elicottero sono arrivati da Bologna i pompieri-sommozzatori, mentre un secondo elicottero di soccorso sorvolava la zona, nella speranza che l’adolescente fosse stato trascinato più a valle dalla corrente, apparentemente non forte. Ma purtroppo attorno alle 17,30 sono stati i sub, immergendosi dove l’acqua è più scura, ad individuare il cadavere del bambino e riportarlo a riva.

Lungo la carraia intanto era accorso Abdoulaye, padre della vittima, insieme al proprio fratello e, minuto dopo minuto, altri immigrati burkinabé. In un silenzio composto e straziante, stando accanto al babbo, hanno assistito alle ricerche fino al tragico recupero del corpo. Li pervadeva un dolore misto all’accettazione degli eventi della vita tipica dei fedeli musulmani. Verso il tramonto hanno mormorato una preghiera, e poi tutti hanno atteso che i carabinieri terminassero le loro pratiche e un furgone delle onoranze funebri portasse via il feretro. "Un’enorme tragedia che scuote l’intera comunità", ha detto il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini: "Impossibile accettare che si possa perdere la vita così giovani. Immergersi in Secchia è assolutamente pericoloso, purtroppo oggi Sassuolo rivive una tragedia che già in un recente passato ha segnato la nostra città. Alla famiglia ed agli amici il più sincero e sentito abbraccio non solo da parte mia e dell’Amministrazione comunale ma di tutta la città".