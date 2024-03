Tregua fiscale, è caos: "Premia chi non è in regola. In fumo 3,5 milioni l’anno"

Fisco amico delle aziende, ma non dei Comuni stanno pensando in piazza Grande alle prese con le proiezioni degli effetti della deregulation (o ’tregua’) fiscale annunciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Difficile ora fare previsioni sulle conseguenze che ci possono essere per i conti del Comune – riflette il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza – ma si stima una perdita di 3,5 milioni all’anno" per le casse modenesi, l’equivalente di una robusta ristrutturazione scolastica o la realizzazione di diverse piste ciclabili per dare l’idea.

In sostanza il decreto legislativo sulla riscossione approvato lunedì dal Consiglio dei ministri prevede alcuni sconti a chi è in debito con il fisco. Intanto se la cifra dovuta è inferiore ai 120mila euro è possibile una rateizzazione progressiva ogni biennio: nel 2025 potrà arrivare fino a 84 rate, nel 2027 la soglia salirà a 96 e nel 2029 a 108, quindi, previa valutazione del Mef, anche a 120 nel 2031.

Ancora più importante, dal 2025 le nuove cartelle non riscosse entro 5 anni saranno stralciate. Ce la faranno i Comuni a recuperare le somme di Imu, Tari, sanzioni di vario genere inevase entro la nuova scadenza?

Per l’assessore modenese diventa molto complicato: "Più burocrazia, tempi più lunghi, più evasione, servizi a rischio. Il fisco amico non ha nulla di equo e premia chi non è in regola con il pagamento dei tributi. Mentre lo Stato può operare in deroga alle norme stabilite, i Comuni devono invece applicarle in maniera rigorosa e ciò si traduce di fatto in un calo delle entrate in relazione al recupero dei crediti".

Per ottenere gli sconti il decreto prevede una ’semplice richiesta’ nella quale si dichiara ’la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica’ (ma solo appunto fino a 120mila euro di debito).

"Negli ultimi anni – sottolinea Cavazza – l’attività di recupero si è assestata sui 15,6 milioni ogni anno, come è emerso in occasione dell’approvazione del Bilancio preventivo. Le nuove norme consentiranno di allungare i tempi dei pagamenti, ritardandoli, oltre a prevedere lo stralcio delle cartelle dopo cinque anni". La stima è di una perdita appunto di 3,5 milioni all’anno. "Ciò impatterà sugli equilibri di bilancio e ne risentiranno anche equità e competitività fra imprese".