Trekking alla scoperta della via Vandelli con la delegazione Fai

Due giorni sulla via Vandelli, con un cicerone di eccezione che quella strada da quasi dieci anni la studia e la promuove. È l’iniziativa che, domani e domenica 18 giugno, la delegazione Fai di Modena propone in compagnia di Giulio Ferrari, che è un po’ il padre putativo di questo cammino. Ferrari, dopo averne ricostruito il percorso originale settecentesco e averlo percorso interamente nel 2017, ha pubblicato il libro ’Guida alla via Vandelli’ e oggi ne gestisce sito e profili social. "Torneremo a esplorare la Vandelli, cammino che abbiamo sostenuto in occasione della Campagna dei Luoghi del Cuore raccogliendo oltre 26mila voti", sottolinea Vittorio Cavani, capodelegazione del Fai di Modena.

La via Vandelli è la strada ducale voluta da Francesco III d’Este per collegare Modena e Sassuolo con lo sbocco sul mar Tirreno a Massa: una strada di 170 km completamente lastricata per il passaggio di carri e carrozze e dotata di osterie e stazioni di posta al servizio dei viaggiatori.

"Camminandola da San Pellegrino in Alpe al lago di Vagli ne scopriremo il tratto garfagnino", spiega Cavani. "Nella prima parte in discesa capiremo la difficoltà tecnica di affrontare grandi dislivelli, risolta con arditi tornanti, vedremo le vestigia di alcune antiche locande, scorgeremo i terrazzamenti per le coltivazioni abbandonati solo a metà Novecento e calpesteremo alcuni tratti ancora originali con il selciato in sasso".

Nella seconda giornata di trekking, domenica 18 giugno, verrà affrontato il tratto più pianeggiante del cammino e, dopo uno straniante incontro con le grandi cartiere, "potremo goderci le perle del paese di Pontecosi e l’emozionante ponte ferroviario-pedonale della Villetta. Infine, passato Poggio, saremo di nuovo immersi nella natura a fianco del torrente Edron, per raggiungere la spettacolare diga del Lago di Vagli e sognare con la storia del paese sommerso di Fabbriche, ormai completamente sovrastati dal panorama delle Alpi Apuane". "Il trekking di giugno in Appennino è ormai diventato una consuetudine per noi", conclude il capodelegazione del Fai di Modena. "Siamo entusiasti di continuare anche quest’anno a esplorare la via Vandelli, alla quale abbiamo dedicato impegno e attenzione a partire dal 2022 insieme ai nostri partner, la sezione Cai di Modena e l’associazione via Vandelli Aps, che sono anche coorganizzatori di questa iniziativa".

