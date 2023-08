"Trekking anche sotto la pioggia: Michele Testoni da Castelfranco Emilia per il Sentiero Italia"

A fine gennaio è partito da Castelfranco Emilia per intraprendere il Sentiero Italia, un percorso di 6.800 chilometri che tocca tutte le regioni italiane. Ora, nonostante un fermo forzato e imprevisto di circa due mesi per un infortunio, si trova circa a metà strada. Molti si ricorderanno di Michele Testoni, il castelfranchese che, appunto, ha deciso di prendersi un anno sabbatico dal lavoro (è cuoco di professione) per l’avventura in solitaria. Il "Carlino" lo ha raggiunto in Valle d’Aosta, dove si trova in questo momento, circa a metà del viaggio. "Al momento – spiega – ho percorso 3.300 chilometri. Sono quindi quasi alla metà dei 6.800 chilometri del Sentiero Italia e sono ancora molto motivato a portare a termine il mio percorso, nonostante un infortunio che, ad aprile, mi ha costretto a rivedere i piani iniziali.

Dopo Sardegna, Sicilia e metà Calabria, sono dovuto rientrare a Castelfranco e stare fermo due mesi per una lesione al tendine di una spalla. Poi sono ripartito da Trieste e ho deciso di fare tutte le regioni dell’arco alpino, per evitare l’inverno".

Le condizioni proibitive, comunque, non sono mancate per Michele. "Ora mi trovo in Valle d’Aosta e ho camminato per due giorni sotto la pioggia. E’ dura, ma è un’esperienza fantastica. Domani (oggi, ndr) dovrei toccare i 3.000 metri. Sto facendo bellissimi incontri e sono grato ai tanti che, nelle varie mie tappe, mi hanno offerto ospitalità. Ho condiviso una parte del viaggio con un ragazzo che stava facendo il mio stesso percorso. Ricordo l’accoglienza ricevuta dal Cai a Reggio Calabria: mi sono sentito accolto come un figlio. Continuo anche a portare in alto il nome di Castelfranco e la tradizione del tortellino". m.ped.