Trekking, cibo e cultura: torna ’Ste Sroden’

Dopo il rinvio a causa del maltempo, si svolgerà questo fine settimana l’attesa manifestazione dell’autunno fananese Ste Sroden, un evento di sapori e tradizioni, ricchissimo di appuntamenti con escursioni, mostre, i menù dei ristoranti che scendono in Piazza e le prelibatezze delle frazioni. Si inizia sabato con "Aspettando Ste Sroden", fatto di trekking, esperienze, cibo e cultura, mentre la domenica ci sarà Ste Sroden vero e proprio, una festa coinvolgente per grandi e bambini. Già al mattino si potrà partecipare alla Camminata lungo il Sentiero dei Giganti di Sant’Anselmo con ritrovo alle 10,30 presso Ufficio Turistico di Fanano (pranzo al sacco), alle escursioni con pranzo al metato alla scoperta del foliage (ritrovo ore 9.30), e la Camminata nel bosco (ritrovo ore 11) entrambe dall’Ufficio Turistico. Al termine di ognuna delle due escursioni guidate è previsto il pranzo con cibo tradizionale in un Metato (essiccatoio delle Castagne). Per esperti e intermedi è prevista un’escursione nel bosco anche in e-bike. Ed esperienza da non perdere sarà la raccolta delle castagne nel "Castagneto di Lardi" e non può mancare la visita alle mostre allestite nella Sala Consiliare, nelle Cantine degli Scopoli e nella chiesa di San Giuseppe. I bambini hanno uno spazio tutto loro con gonfiabili, laboratorio Le mani in pasta, Baby Dande, e letture e narrazioni a più voci. Alla sera, musica in piazza Corsini dalle 18 con Radio Fm Band. Nei locali di Fanano e truck food si potranno assaggiare specialità autunnali e i negozi resteranno aperti fino alle 21. Domenica, il clou dell’evento. In Piazza Corsini e alla Piana si terrà il banchetto d’autunno ‘Fanano da gustare’, il ristorante diffuso per le vie del paese dove attendono i visitatori piatti tipici autunnali.

Alla Piana i maestri spadellatori faranno assaggiare le caldarroste, i ballotti, borlenghi e le crescentine cotte nelle tigelle. Ci saranno i mercatini di hobbisti, artigiani, e con prodotti locali. Ste Sroden per i bambini continuerà anche durante questa giornata. Ci saranno escursioni ai metati, alla scoperta del centro storico, e tanta musica con lo spettacolo itinerante del Concertino di Fanano (ore 11), con il Dj Ivan Gelletti (alla Piana alle 13), alle 14, nel sagrato della chiesa di San Silvestro allieterà All This Time, e alle 16 in Piazza della Vittoria Kikkolo e Penzo Live. È stato predisposto un parcheggio auto in Via Cella di Sotto con il servizio navetta gratuito. Viene offerto anche un pacchetto per la due giorni di Ste Sroden con cena autunnale sabato, pernottamento, colazione e late checkout nel pomeriggio, voucher per un’escursione del sabato e della domenica.

Walter Bellisi