Trekking e visite guidate nei borghi. L’Ente parchi lancia nuovi itinerari

Pasqua con tanti turisti in Appennino, ma non da tutto esaurito complice l’incertezza meteo. Per il prossimo periodo saranno comunque disponibili i primi pacchetti di ‘turismo sostenibile’ nelle aree naturalistiche protette nel nostro Appennino predisposti dall’Ente Parchi Emilia Centrale.

"Le proposte -fa notare l’Ente- sono molto più di semplici pacchetti turistici, perché frutto di un articolato percorso iniziato nel 2019 nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’Ente Parchi Emilia Centrale". Per Luciana Serri presidente dell’Ente: "Quello della Carta Europea del Turismo Sostenibile è un processo virtuoso che mette insieme istituzioni, associazioni e operatori che si sono dimostrati sensibili al tema della tutela dell’ambiente. L’Ente Parchi ha voluto intraprendere questo percorso nelle aree protette che gestisce per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, conducendo poi un lavoro di coinvolgimento che ha prodotto questi pacchetti turistici nati dalla cooperazione fra gli attori della CETS. Fatti concreti per dare un contributo alla crescita dei nostri territori nel rispetto dell’ambiente".

Una parte dei pacchetti è distribuita nell’alto Appennino modenese del Parco del Frignano e il medio Appennino modenese del Parco dei Sassi di Roccamalatina. Le proposte turistiche, connotate da un elevato livello qualitativo, vanno dai 3 ai 5 giorni e includono diverse esperienze di soggiorno con svariate attività, dai trekking a tappe alle visite culturali a borghi storici, torri e castelli; dalla scoperta delle foreste e dei laghi dei crinali appenninici a quella delle tradizioni gastronomiche e degli antichi mestieri; il tutto in stretta connessione con la natura e l’ambiente. Attività che, come prevede la CETS, fanno perno sulla sostenibilità, declinata non solo nell’ambito ambientale, ma anche in quello economico e sociale. Un tema, quello del turismo sostenibile, dove anche Destinazione Emilia è molto attiva.

g. p.