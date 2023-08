Trekking, un cammino ’ribelle’ per scoprire i luoghi della Resistenza

‘Il cammino dei ribelli’, un trekking alla scoperta di storie resistenti e di vita quotidiana durante la seconda guerra mondiale, lungo un itinerario ad anello di facile percorrenza. È in calendario sabato 12 agosto alle 9 alle Piane di Lama Mocogno, con punto di ritrovo davanti alla chiesetta. A cura di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di Allacciati le storie avrà la durata di tre ore. "Splendidi boschi ombrosi, panorami vasti e suggestivi, luoghi segnati dal tempo: Lama Mocogno è il posto giusto per respirare storia e natura in un’unica esperienza – spiega Allacciati le storie –. Cammineremo insieme lungo vie storiche, in alcuni casi note solo a chi è del luogo, per seguire i partigiani nei loro spostamenti in queste zone. Sì, perché questo è a tutti gli effetti ’il cammino dei ribelli’. Ci è bastato immergerci tra le faggete per realizzare quanto quell’angolo dell’Appennino fosse adatto a proteggere i passi clandestini della Resistenza. Anche se a poche centinaia di metri c’è la SS12, la storica via Giardini, all’epoca controllata dai tedeschi, l’andamento dei pendii copre i sentieri, favorendo gli spostamenti e gli appostamenti. Ti stupirà il silenzio che ci avvolgerà nel primo tratto del percorso". "Quante volte i vecchi selciati e i muretti a secco hanno sentito i passi di persone che immaginavano un futuro diverso e quante persone hanno calpestato quelle pietre cercando di salvare le vite di chi si trovava in pericolo". Il cammino dei ribelli sarà, dunque, un’occasione per scoprire diverse storie della Resistenza in Appennino. L’evento è organizzato da Anpi sezione di Pavullo-Lama, Comune di Lama Mocogno, Allacciati le storie. È necessario vestire scarpe da trekking e portarsi acqua, pranzo al sacco e k-way. L’iniziativa è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Giada 389 0092957.

w.b.