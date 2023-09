Trekking urbano per il clima

Un ‘Trekking urbano alla scoperta di Modena e del suo clima’ nell’ambito della quinta edizione dell’iniziativa Climbing for Climate. E’ quanto organizzano la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile-Rus e il Club Alpino italiano sezioni di Sassuolo e Modena per venerdì dalle 17.30. Si tratta di un percorso ad anello di quattro chilometri per far conoscere alcuni luoghi simbolo della città e nel contempo parlare di cambiamento climatico, tutela della biodiversità e di sviluppo sostenibile. Al termine dell’itinerario sarà anche possibile visitare l’Osservatorio Geofisico, nella sommità della Torre di levante del Palazzo Ducale di Modena (piazza Roma 22), aperto fino alle 23.30 in occasione della Notte Europea della Ricerca.

"L’iniziativa si propone di far conoscere o riscoprire alcuni luoghi caratteristici del centro di Modena, evidenziando aspetti ambientali che sono oggetto di ricerche di Unimore, come gli studi sul cambiamento climatico e sugli impatti di esso sulla biodiversità. La scelta di un percorso cittadino promuove la sostenibilità: nasce dall’intenzione di ridurre gli spostamenti e quindi con l’auspicio di rendere possibile la partecipazione ad un maggior numero di persone – commenta la delegata del rettore per la Sostenibilità in Ateneo Grazia Ghermandi – Il tema dei cambiamenti climatici è connesso con le dinamiche della città".