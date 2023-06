Tremila firme contro la nuova Coop "Il Comune abbandoni il progetto"

E’ stata consegnata e protocollata ieri in municipio quella che lo stesso comitato "No nuova Coop" ha prontamente definito "la più grande petizione nella storia dell’amministrazione comunale di Vignola. 3.063 firme per dire no al progetto di spostamento e ampliamento del supermercato Coop di Vignola". Nello specifico, si tratta di 186 fogli con complessive 3.063 firme, tutte su carta e "tutte raccolte – rileva il comitato – parlando con i cittadini, spiegando le criticità del progetto, criticità in gran parte rilevate anche dai tecnici della Conferenza preliminare che infatti non è stata conclusa, ma sospesa. Questo risultato straordinario – continua il comitato – è l’esito della mobilitazione di parti importanti della città: tanti esercenti preoccupati per il futuro della loro attività; tanti cittadini preoccupati per l’ambiente; tanti lavoratori e professionisti che sperimentano continuamente le criticità della rete viaria e che guardano perplessi alla concentrazione di nuove attività e nuovi servizi alla confluenza di via Circonvallazione e via per Sassuolo, dove la rete stradale è già sovraccarica. Con questa petizione si chiede all’amministrazione Muratori di abbandonare il progetto, di spingere Coop Alleanza 3.0 a riqualificare e ripensare creativamente il centro commerciale ’I Ciliegi’, di impegnarsi per una città futura che sappia coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico diffuso". m.ped.