Tremolada, serve un fine stagione decisivo

Il 20 gennaio scorso l’ultima maglia da titolare a Palermo. Un’oretta di gioco terminata addirittura nel ruolo di esterno a destra in un 4-2-4 schierato da Bianco per ribaltare una partita che si sarebbe poi dimostrata pirotecnica e beffarda. Da quel giorno siciliano, Luca Tremolada non si era più visto. Ne abbiamo parlato spesso, il passaggio al 3-5-2 della settimana successiva con il Parma, aveva chiuso le porte al trequartista di cui Bianco ha sempre riconosciuto l’impegno in allenamento ma, evidentemente, era tempo di opportunità tattiche diverse. Giusto o sbagliato che fosse, Tremolada si è ritrovato in panchina per 10 gare consecutive, godendo di 12 minuti a Venezia, 4 a Cittadella e 29 col Bari. Proprio questa mezz’oretta coi pugliesi ha lasciato intendere che a Terni poteva presentarsi la grande occasione del riscatto, a maggior ragione se si pensa alle difficoltà che il Modena ha mostrato nell’essere efficace nel passaggio finale o nel creare superiorità numerica sulla trequarti. Attenzione, siamo ancora lontani dalla migliore versione di Tremolada, tuttavia, è significativo che con lui in campo il Modena sia riuscito a creare numerose palle da gol nel primo tempo. In generale, lo sviluppo del gioco è sembrato un pelo più dinamico. Lui stesso si abbassava spesso sulla linea dei centrocampisti per ricevere il pallone ed entrare quanto prima in partita, sembrava coinvolto e voleva coinvolgere.

Senza Fabio Gerli, la soluzione col doppio trequartista potrebbe diventare definitiva da qui alla fine. Le caratteristiche di Gerli (lo strappo, la cavalcata, la pulizia del pallone) mancheranno infinitamente e l’arretramento di Palumbo rappresenta di per sé già una perdita in fase offensiva. Dunque, l’inserimento di Tremolada (preferibilmente al fianco di un altro brevilineo come può essere Duca o Di Stefano) deve essere letto anche in questa ottica. Poi, e sia chiaro, in 6 partite il numero 10 ha tanto da giocarsi anche in chiave futuro. Con il contratto rinnovato fino al 2025, sarà sicuramente un’estate di riflessione sia per lui che per il Modena. Chiudere con la salvezza e buone prestazione andrebbe a vantaggio di tutti, nonostante qualcosa si sia un attimo incrinato in questo terzo anno canarino ed è apparso abbastanza chiaro. Da qualche parte si direbbe "scordiamoci il passato". È il momento di farlo, se ne riparlerà a bocce ferme. Il Modena ha bisogno di Tremolada e Tremolada ha bisogno del Modena, senza chiedersi perché sia andata male o cosa si poteva fare di più. Per quello, ci sarà eventualmente tempo.

Alessandro Troncone