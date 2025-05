Attentato alla sicurezza: minori provano a far deragliare i treni

Modena, 22 maggio 2025 – Forse pensavano di suscitare ilarità o ammirazione nei coetanei. E’ incomprensibile come non si rendessero conto del pericolo in cui incorrevano ma anche dei rischi a cui sottoponevano altri ignari cittadini. Quel che è certo è che se non fossero stati individuati celermente, la situazione avrebbe potuto ben presto degenerare, provocando deragliamenti e stragi.

Sono finiti nei guai alcuni ragazzini sorpresi a piazzare oggetti ingombranti di ogni tipo – addirittura un divano – sulle rotaie per poi attendere divertiti il passaggio del treno. Il gruppo, composto da minorenni (almeno 5), infatti, è stato denunciato dalla Polfer – in collaborazione con Fs Security – per attentato alla sicurezza dei Trasporti ed Interruzione di Pubblico Servizio, oltre alla violazione di alcune norme contenute nel regolamento di Polizia Ferroviaria. Da tempo e in almeno una decina di circostanze i macchinisti dei treni in transito durante il viaggio si erano imbattuti in ostacoli di vario genere posti sulle rotaie (biciclette, carriole, pali di legno ed addirittura un divano) della linea ferroviaria Bologna – Milano, all’altezza di Castelfranco. La circostanza faceva presumere che i minori – in azione più volte e con preoccupante disinvoltura – vivessero nei paraggi.

Durante il passaggio dei treni quegli oggetti venivano travolti e frantumati danneggiando i convogli, talvolta bloccando la circolazione ferroviaria sulla tratta e rischiando di causare gravi disastri ferroviari. A quel punto, al fine di individuare gli autori e porre fine all’allarmante gesto i servizi di vigilanza riservata effettuati dalla Polizia Ferroviaria, dai carabinieri e dalla polizia locale si sono immediatamente indirizzati in una zona vicina ad alcuni casolari abbandonati, dai quali presumibilmente venivano prelevati gli oggetti posati poi sulla ferrovia.

L’attenzione si è quindi concentrata su alcuni giovani che, soprattutto durante i pomeriggi del fine settimana, erano soliti ritrovarsi nei pressi di un cavalcavia della zona interessata, dove, dopo aver posato gli oggetti sulla linea ferroviaria, senza un particolare movente, attendevano il passaggio del treno per osservare gli effetti del loro pericoloso “passatempo”. La Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, a seguito delle indagini svolte dalla Ferroviaria insieme ai carabinieri ha quindi delegato la perquisizione di alcuni di questi ragazzi e la stessa ha dato esito positivo. Il gruppetto di amici è stato quindi denunciato ma a risultare fondamentale è la presa di coscienza di ciò che hanno commesso. I minori hanno rischiato in primis di essere travolti dai treni in transito ma hanno anche messo a repentaglio la vita di tanti pendolari senza tralasciare i danni causati alla circolazione che, in un solo caso in particolare, sono stati stimati dall’azienda superiori a 400 mila euro (bisogna tenere conto anche dei danni indotti, ovvero i ritardi sulla linea, oltre a quelli materiali).

“Un comportamento assolutamente da irresponsabili e inaccettabile: è evidente che chi fa questa attività non ha chiaro i rischi, in primis il deragliamento – afferma il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano –. Il fatto che gli inquirenti siano riusciti a trovarli e denunciarli dimostra ancora una volta l’attenzione e il controllo che viene svolto con grande forza da parte di tutti. Il sistema di contrasto, grazie all’attivazione di carabinieri, polizia locale e ferroviaria ha funzionato”.