"Treni Formigine-Sassuolo Stop fino a dicembre"

La linea ferroviaria Sassuolo-Modena "non tornerà a pieno regime nei tempi previsti". L’interrogazione, presentata in aula dal consigliere regionale Luca Cuoghi (Fd’I), ha evidenziato i "rallentamenti" nella costruzione del sovrappasso ferroviario in corrispondenza della Pedemontana.

La struttura, assolutamente necessaria, utile alla rimozione del passaggio a livello, avrà una superficie di quasi un chilometro, ma non vedrà luce prima della fine dell’estate 2023.

"La linea Formigine-Sassuolo vedrà il nuovo orario di servizio nel dicembre 2023, mentre la chiusura della tratta Modena-Sassuolo terminerà il 10 giugno 2023" ha scandito l’assessore regionale Andrea Corsini. "Era stato detto che i lavori sarebbero durati un anno, e che questo periodo prevedeva prudentemente un margine gestibile qualora ci fossero stati degli imprevisti – ha dichiarato il portavoce di Fratelli d’Italia – Ora, la Fer, società che si occupa dell’intera realizzazione, ha iniziato a parlare di dicembre 2023.

Insomma, la situazione inizia ad essere preoccupante".

A partire da giugno scorso, infatti, il servizio ferroviario è stato sostituito da autobus nel tratto che collega Sassuolo e Formigine. I disagi per gli utenti "sono stati rilevanti".

"L’autobus impiega molto più tempo rispetto al treno, perché risente del traffico veicolare – ha constatato Cuoghi – Inoltre, quella che prima era una linea unica, ora è stata suddivisa in due linee indipendenti: Sassuolo-Formigine e Formigine-Modena. Questo significa che quando l’autobus arriva in ritardo, il treno è già partito e viceversa. Per chi sale a Formigine è sicuramente un vantaggio, ma è un fattore fortemente penalizzante per i passeggeri che raggiungono il treno, partendo da Fiorano e Sassuolo, con i mezzi sostitutivi". L’ultimo rilevamento effettuato prima della pandemia, risalente a novembre 2019, contava una media di ben 3.000 utenti giornalieri. Si tratta di una linea ferroviaria essenziale, capace di collegare il distretto ceramico a Modena e ai due ospedali: Policlinico e Baggiovara.

"Le proposte avanzate dai pendolari, per migliorare la situazione, sono sostanzialmente due – ha spiegato Cuoghi, sensibile al tema – Innanzitutto, ripristinare la linea unica Sassuolo-Modena, in modo tale che eventuali ritardi non facciano saltare la coincidenza tra il treno e i pullman e, in secondo luogo, fare arrivare il treno fino alla stazione di Fiorano, così da evitare le arterie stradali più trafficate".