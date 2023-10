Treni Frecciarossa soppressi, il Pd protesta: "Ripensateci"

"La decisione di sopprimere la sosta di cinque corse dei treni Frecciarossa a Modena causerà un fortissimo disagio nei pendolari, in particolare lavoratori e studenti, migliaia di persone per cui il treno rappresenta l’unico mezzo di trasporto pubblico a disposizione": sono le parole di Stefano Vaccari, parlamentare modenese del Pd che, insieme alle colleghe Maria Cecilia Guerra e Ilenia Malavasi, ha rivolto un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini. "Questa decisione di Trenitalia, – continua l’esponente dem – che si colloca in un quadro che vende treni regionali perennemente affollati e la carenza di collegamenti rapidi con la stazione Mediopadana, sta causando allarme e forte preoccupazione in migliaia di utenti delle ferrovie, che saranno prevedibilmente costrette a viaggiare su gomma, alla faccia della mobilità sostenibile. Chiediamo dunque al Ministro quali iniziative urgenti intenda intraprendere per salvaguardare le fermate dei treni veloci nelle stazioni di Parma e Modena".

r.m.