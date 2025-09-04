Treni, lunedì riparte Gigetto : "Gli interventi rendono il servizio molto più affidabile e funzionale"

La rete ferroviaria regionale gestita da Fer, Ferrovie dell’Emilia-Romagna, torna pienamente operativa. Lunedì riprenderà infatti la circolazione sulla Modena-Sassuolo mentre da martedì riaprono le linee Reggio Emilia-Sassuolo, Parma-Suzzara, Ferrara-Codigoro e Suzzara-Ferrara, interessate nei mesi estivi da lavori potenziamento infrastrutturale.

Gli interventi, realizzati secondo il cronoprogramma e senza ritardi, hanno avuto come obiettivi prioritari l’innalzamento degli standard di sicurezza, il miglioramento della viabilità ferroviaria e il recupero di decoro e funzionalità per le stazioni e gli impianti. Dall’installazione di sistemi di controllo marcia treno (Scmt) all’elettrificazione di importanti corridoi ferroviari, si tratta di opere che rafforzano l’infrastruttura e garantiscono maggiore affidabilità e competitività al servizio ferroviario regionale, con benefici concreti per pendolari, studenti e lavoratori. Le restanti quattro linee Fer (Reggio-Guastalla, Casalecchio-Vignola, Reggio Emilia-Ciano e Bologna-Portomaggiore) sono invece già attive.

"Tutte le linee interessate dai lavori– afferma l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo– riaprono nei tempi previsti, prima della ripresa delle scuole. Si tratta di interventi per la sicurezza e la modernizzazione della rete, che rendono il servizio ferroviario più affidabile e funzionale alle esigenze quotidiane di pendolari, studenti e lavoratori. Con queste opere rafforziamo il sistema ferroviario regionale, garantendo condizioni migliori per chi sceglie il treno negli spostamenti di tutti i giorni. Il potenziamento delle ferrovie non è solo una questione infrastrutturale, ma è parte di una visione più ampia che mette al centro il diritto alla mobilità. Vogliamo un trasporto pubblico che sia alternativa concreta e competitiva all’uso dell’auto privata, in grado di migliorare la qualità dell’aria, rendere più vivibili le nostre città e ridurre le disuguaglianze negli spostamenti".

Gli interventi hanno riguardato, tra gli altri, l’installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt) sulla Modena–Sassuolo, con opere connesse per migliorare l’accessibilità e la sicurezza nei nodi cittadini; il rinnovamento e la riqualificazione di infrastrutture ferroviarie sulla Reggio Emilia–Sassuolo.

Tutto questo però non placa l’acceso dibattito sul superamento del collegamento ferroviario Modena-Sassuolo. Federconsumatori ha indicato da tempo "i limiti strutturali dell’attuale collegamento ferroviario, da superare al più presto per esprimere appieno le reali potenzialità del sistema, non certo la sua chiusura. L’intera tratta Modena-Sassuolo (19 km) è percorsa dai treni mediamente in 38 minuti, un tempo superiore a quanto impiega un mezzo stradale nelle ore di punta. Evidente la necessità di intervenire rapidamente sui limiti strutturali della linea, con una programmazione studiata del numero di fermate, un aspetto che incide direttamente sul tempo di percorrenza. Mantenere questo status non fa che alimentare facili proteste e giustificare ancora una volta la scelta di utilizzare il mezzo privato. Per una vera risposta al problema è necessario il superamento degli attraversamenti “a raso”, una soluzione comunque necessaria e costosa e dai tempi di realizzazione non brevi".