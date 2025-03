"Treni per Mantova, ritardi e cancellazioni"

"Ancora una mattinata di caos per i pendolari della tratta ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A causa di problemi a due passaggi a livello, la circolazione ferroviaria è andata completamente in tilt, con ritardi di oltre un’ora (fino a 80 minuti) e otto cancellazioni. Un disagio inaccettabile per lavoratori e studenti che ogni giorno utilizzano il treno per i loro spostamenti". A dichiararlo è Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia che ieri mattina si trovava a bordo di uno dei treni coinvolti nei ritardi e che quindi ha vissuto in prima persona i disagi. "Il nostro treno si è fermato più volte lungo il tragitto – prosegue Natale -. In una di queste soste, all’altezza di Soliera, siamo rimasti bloccati per oltre 20 minuti. Una situazione che dimostra ancora una volta quanto sia fragile questa linea ferroviaria". Prosegue il responsabile di Gioventù Nazionale Carpi: "Non è accettabile che il malfunzionamento di due passaggi a livello paralizzi un’intera linea ferroviaria e per varie ore. Inoltre, tutto questo disagio poteva essere almeno contenuto con un tempestivo intervento degli agenti della Polizia locale, che avrebbero dovuto dirigere il traffico all’altezza dei passaggi a livello non appena questi hanno smesso di funzionare correttamente". Ampliando il discorso alla Regione, Natale sottolinea come "il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, nel suo programma elettorale ha affermato che quello della mobilità su ferro sarà ‘in testa alle priorità della legislatura’. Tuttavia, non si vedono gli effetti di questa presunta sua priorità. Occorre un intervento immediato per potenziare il trasporto su ferro, migliorare l’infrastruttura e garantire maggiore affidabilità alla linea Mantova-Modena, che tocca anche Carpi. È ora di smetterla con i disservizi cronici: i cittadini meritano rispetto".

"Questi guasti - commenta Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova –sono molto frequenti già da alcuni anni. Sono le criticità maggiori della linea, non si deve abbassare l’attenzione. Evidentemente, viene da pensare, la linea in questione è considerata di serie B, potremmo dire ‘dimenticata’, non principale e probabilmente il budget per le manutenzioni è ridotto. L’auspicio è che il programma di manutenzioni venga potenziato, per prevenire questi guasti sempre più frequenti. In tempi come questi di incertezza, costi ed inflazione alle stelle, il servizio pubblico di trasporto è fondamentale per alleggerire la condizione dei cittadini".

Maria Silvia Cabri