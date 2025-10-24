Treni, ritardi e soppressioni nell’ora di punta

Un’altra mattinata di disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A causa di un guasto ad un passaggio a livello tra Carpi e Rolo, nella prima parte della giornata di ieri si sono verificati cinque ritardi, da 30 a 90 minuti, e 4 soppressioni di corse, che hanno interessato la linea Carpi-Modena. Come fanno sapere da Rfi, "il guasto si è verificato poco dopo le sette, i tecnici sono intervenuti subito per ripararlo, e poco dopo le otto era già tutto funzionante. Peraltro, siamo consapevoli che si tratta di una fascia oraria delicatissima, quella dei pendolari e i disagi, tra ritardi, cancellazioni, soppressioni parziali, vengono amplificati, per cui, anche dopo la riattivazione, ci vuole un po’ di tempo affinché la situazione torni normale".

Da parte sua, Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova, lamenta come "da tempo il Comitato pendolari e Federconsumatori stiano chiedendo il sostegno della Regione Emilia-Romagna, affinché venga attuato un serio programma di manutenzione straordinaria alla linea, soprattutto per i passaggi a livello. Ma – rimarca Frascarolo – secondo RFI e la Regione questa non sarebbe una priorità, visto che, secondo quanto hanno affermato in un incontro del luglio scorso, la nostra linea non sarebbe la ‘peggiore’ della Regione. In sostanza, invece di puntare a emulare gli esempi migliori, si guarda sempre il fondo della classifica: ma così facendo, invece di andare avanti, si tende a peggiorare sempre più". Frascarolo conclude con un auspicio: "Speriamo che questa volta i Comuni della nostra linea, ossia Carpi, Soliera e Modena, si facciano sentire per ottenere un intervento deciso e determinato, al fine di superare un problema che riguarda tutti".

Una ‘smentita’ arriva da Rfi: "Posto che, rispetto allo scorso anno, stiamo registrando minori criticità sulla linea, non è vero che non ci sia attenzione sul tema. RFI dall’inizio della settimana ha avviato i lavori per il rinnovo completo del binario Quattro Ville-Rolo (che passa anche per Carpi), al fine di garantire più regolarità e migliorare il traffico. Gli interventi, per un ammontare superiore ai 10mila euro, sono svolti di notte per non intralciare la circolazione, e finiranno a dicembre. Successivamente lo stesso lavoro di sostituzione sarà effettuato nel tratto Rolo-Suzzara. In contemporanea si sta provvedendo anche alla riasfaltatura del manto stradale a ridosso dei passaggi a livello con l’intersezione delle rotaie, per favorire non solo i treni ma anche le macchine stesse".

Tra gli interventi è prevista anche l’implementazione della sicurezza con "l’installazione di sistemi di sorveglianza, nei passaggi a livello più critici, ancora più potenti per garantire che la circolazione si blocchi in caso di attraversamento ‘in debito’".

Maria Silvia Cabri